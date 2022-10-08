Торрес назвал лучшего полузащитника мира

Защитник сборной Испании и «Вильярреала» Пау Торрес рассказал, кого в данный момент считает лучшим полузащитником мира.

«Кто лучший полузащитник мира? Это Педри», - передает слова футболиста Barca Universal.

Трансферная стоимость 19-летнего Педри оценивается в 90 миллионов евро. Его трудовой договор с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел семь матчей и отметился одним забитым мячом. За национальную сборную Испании Педри сыграл 12 поединков.

После семи туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.