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Чемпионат Испании. Ла Лига

Силвиньо: «Бальде - левый защитник «Барселоны» на десятилетие»

08 Октября 2022 • 12:07 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Силвиньо поделился мнением о талантливом фланговом защитнике команды Алехандро Бальде.

«Алехандро – левый защитник «Барселоны» на десятилетие», - передает слова Силвиньо Barca Universal.

Бальде является воспитанником академии «сине-гранатовых». В текущем розыгрыше чемпионата Испании 19-летний защитник сыграл шесть матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Ранее в европейской прессе появилась информация об интересе к Бальде со стороны миланского «Интера». «Нерадзурри» готовы заплатить за защитника порядка 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Силвиньо Алехандро Бальде
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