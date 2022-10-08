В «Реале» высказались о будущем Крооса

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об истекающем контракте немецкого полузащитника Тони Крооса.

«Новый контракт для Крооса? Все зависит от его решения. Если Тони захочет остаться в «Реале», все буду очень довольны», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Срок действующего контракта Крооса с «королевским» клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что полузащитник планирует завершить карьеру на пике.

За «Реал» немец играет с 2014 года. Тони провел за мадридский гранд 230 поединков во всех турнирах.