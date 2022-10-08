Экс-игрок «Ливерпуля» отговаривает Месси от камбэка в «Барселону» на примере Роналду

Экс-футболист «Ливерпуля» Стив Никол отреагировал на новость о возможном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». В данный момент 35-летний форвард защищает цвета «ПСЖ».

«Думаю, Месси не стоит возвращаться. Уже есть неудачный пример камбэка Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Лео нужно оставить все, что он делал в Ла Лиге. Не нужно возвращаться и портить наследие. Роналду вернулся в «Юнайтед» и подпортил свою карьеру. Люди это точно запомнят», - передает слова Никола таблоид Daily Express.

Месси - воспитанник «сине-гранатовых». За первую команду «Барселоны» он выступал с 2005 по 2021 год. Летом прошлого года он перешел в «ПСЖ», заключив двухлетнее трудовое соглашение.