Гаттузо: «Клюйверт потерял несколько лет карьеры»

Наставник «Валенсии» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о новичке команды Джастине Клюйверте, забившем дебютный гол за «летучих мышей» в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1).

«У этого футболиста есть много отличных качеств. Но он их не всегда демонстрирует. Джастин потерял несколько лет карьеры. У него есть все – от скорости до техники. Он способен давать больше команде, чем в данный момент. Если он продолжит работать, то сможет добиться высокий целей», - цитирует итальянского тренера пресс-служба клуба.

«Валенсия» арендовала Клюйверта у «Ромы» в летнее трансферное окно. Срок соглашения рассчитан до середины 2023 года.