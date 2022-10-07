​Пьянич – о тренировках Кумана: «Ни интенсивности, ни тактики, ни идей»

Бывший футболист «Барселоны» Миралем Пьянич раскритиковал экс-наставника команды Рональда Кумана.

«Я был очень удивлён, когда увидел тренировки Рональда Кумана. Они были короткими, и в них не было ни интенсивности, ни тактики, ни идей. Мы не были готовы к матчам. С Хави всё по-другому – он хорошо готовит команду», - сказал Пьянич Que T'hi Jugues.

Напомним, что в сентябре Миралем Пьянич покинул «Барселону» и стал игроком клубом «Шарджа» в ОАЭ.

«Барселона» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Реалом». Команды набрали во 19 зачётных баллов в семи играх.