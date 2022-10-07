Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пьянич – о тренировках Кумана: «Ни интенсивности, ни тактики, ни идей»

07 Октября 2022 • 15:22 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Миралем Пьянич раскритиковал экс-наставника команды Рональда Кумана.

«Я был очень удивлён, когда увидел тренировки Рональда Кумана. Они были короткими, и в них не было ни интенсивности, ни тактики, ни идей. Мы не были готовы к матчам. С Хави всё по-другому – он хорошо готовит команду», - сказал Пьянич Que T'hi Jugues.

Напомним, что в сентябре Миралем Пьянич покинул «Барселону» и стал игроком клубом «Шарджа» в ОАЭ.

«Барселона» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Реалом». Команды набрали во 19 зачётных баллов в семи играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Миралем Пьянич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.22 в 22:00
Осасуна Осасуна
Валенсия Валенсия
2.27 3.30 3.40
Видео
08.10.22 в 15:00
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.70 3.15 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
15:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда Куртуа вернётся на поле
15:39 · Испания. Ла Лига
Алаба не сыграет с «Хетафе»
15:37 · Испания. Ла Лига
​Суарес вспомнил, как они с Месси страдали в «Барселоне»
15:22 · Испания. Ла Лига
​Пьянич – о тренировках Кумана: «Ни интенсивности, ни тактики, ни идей»
14:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о Бензема: «Если игрок говорит мне, что устал, я не буду выпускать его на поле»
14:29 · Испания. Ла Лига
Модрич выйдет в основе на матч с «Хетафе»
14:29 · Испания. Ла Лига
Алаба — о Левандовски: «То, что он сейчас делает в Испании, я испытывал на собственном опыте»
12:53 · Испания. Ла Лига
Бензема пропустит матч с «Хетафе»
12:00 · Испания. Ла Лига
Одриосола может сменить «Реал» на другой испанский клуб
11:06 · Италия. Серия А
«Барселона» нашла звёздного защитника на замену Пике
10:43 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» нашёл нового форварда в Бундеслиге
10:34 · Испания. Ла Лига
Агент Лахтер рассказал о том, как «Зенит» грубо отказал «Барселоне» в трансфере Аршавина 2
09:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - о возвращении Месси: «Мы умеем творить чудеса» 9
09:10 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Кроосу
08:32 · Испания. Ла Лига
Бензема ответил на предложение «Реала» о новом контракте 1
Все новости
Рекомендуем