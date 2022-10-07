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Чемпионат Испании. Ла Лига

Одриосола может сменить «Реал» на другой испанский клуб

07 Октября 2022 • 12:00 Комментировать

Фланговый защитник Альваро Одриосола, правами на которого владеет мадридский «Реал», может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По данным источника, интерес к 26-летнему латералю проявляет «Атлетик» Бильбао. Баски планируют арендовать игрока в зимнее трансферное окно с обязательством выкупа за 8-10 миллионов евро.

Одриосола является футболистом «королевского» клуба с июля 2018 года. Его действующий контракт истекает по окончании сезона-2023/2024.

В минувшей кампании защитник играл на правах аренды за «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао Альваро Одриосола
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