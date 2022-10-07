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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой рассказал, стоит ли Месси возвращаться в «Барселону» эксклюзив

07 Октября 2022 • 11:51 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.ру» поделился мнением о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону», а также о его заявлении, что чемпионат мира в Катаре станет для футболиста последним.

- Месси объявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним. Что об этом думаете, учитывая, что ему 35 лет?

- Ничего удивительного в таком заявлении не вижу. Это нормально. Просто мне очень жалко, что на мундиалях больше не будет такого игрока. Я неоднократно говорил, что болельщики всего мира будут очень жалеть, когда Месси объявит о завершении карьеры. Так же, как и Роналду. Но рано или поздно это все равно случится, как было со всеми великими футболистами.

- Через четыре года Месси будет 39. Думаете, к этому сроку он уже завершит карьеру?

- Вряд ли он еще будет играть. Но судя по тому, как он играет сейчас, у него есть еще время в запасе, чтобы продолжить карьеру в сборной и после Катара.

- Месси сказал, что сборная Аргентины не будет фаворитом на чемпионате мира в Катаре. Тоже считаете, что она не сможет побороться за титул, или все-таки это дело случая?

- Однозначно пять – шесть команд будут фаворитами, как и всегда. Другое дело, что впервые в истории турнир будет проходить в декабре, поэтому вообще ничего пока не понятно. Мне кажется, что мы увидим много сюрпризов на этом чемпионате мира.

- В «Барселоне» заявили, что готовы сделать все возможное для возвращения Месси. И есть информация, что уже летом аргентинец туда переберется. Что об этом думаете?

- Это было бы замечательно. Я уверен, что в «Барселоне» так и должны поступить. Им надо вернуть Месси.

- Стоит ли Месси возвращаться?

- Конечно. Человек всю жизнь отдал «Барселоне». Думаю, после завершения карьеры он останется жить в этом городе.

- Прошла информация, что «ПСЖ»предлагает ему контракт по системе 1+1. Может стоит рассмотреть именно этот вариант?

- Думаю, что Месси нет разницы контракт 1+1 или 1+3. Он уже столько денег заработал, что вопрос не в них. Думаю, что ему было бы интереснее вернуться в «Барселону» и продолжить играть там. Хотя если оценивать его карьеру в «ПСЖ», где он выиграл чемпионский титул, то и там у него все отлично складывается.

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 - То есть вы не считаете, что уезжать во Францию из «Барселоны» было ошибкой?

- Я много раз говорил о том, что Месси должен остаться в «Барселоне» и играть там, но мы помним, по каким причинам он уехал оттуда. Каталонский клуб был в проблемах. Это был вопрос денег. Именно поэтому он и принял такое решение. Иначе он никогда в жизни не поменял бы клуб. Поэтому если он вернется назад, это будет самым лучшим, что может с ним произойти. И с клубом тоже.

- Есть ли у Месси стимул играть за «Барселону», учитывая, сколько всего он выиграл за время карьеры в этом клубе?

- В 35 лет у него есть только один стимул – жить в городе, в котором он себя сделал, и играть в команде, которой он посвятил свою жизнь.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Александр Мостовой
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