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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» - о возвращении Месси: «Мы умеем творить чудеса»

07 Октября 2022 • 09:45 Комментировать (5)

Футбольный функционер Эдуард Ромеу, который занимает пост вице-президента каталонской «Барселоны», ответил на вопрос о потенциальном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Если в клубе будет принято такое решение, мы приложим все силы для этого. «Барселона» умеет творить чудеса. Месси - легенда клуба, наши двери для него всегда открыты», - приводит слова функционера Sport.es.

Напомним, что Месси выступал за «сине-гранатовых» с 2005 по 2021 год. Летом прошлого года у аргентинца истек контракт с «Барселоной», и он в статусе свободного агента перешел в «ПСЖ». Контракт форварда с каталонцами рассчитан до окончания нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Эдуард Ромеу
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Комментарии (5)
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San13
07 Октября 2022 в 10:11
Посмотрел обзор ПСЖ как Месси там пешком в центре выхаживает, честно даже и не знаю, хочу я его возвращения или нет.
Bettega
07 Октября 2022 в 10:02
всех и вся купили.канечна - чудеса
Gorchitsa 9
07 Октября 2022 в 09:59
Мессиниада продолжается. Кто забыл о гноме? Напомним, что гном - это гном! 🤣
ОдмЫн
07 Октября 2022 в 10:18
это не тот ли распиаренный днищекарлик с рожей аутиста у которого куча левых ЗМ ?
Gorchitsa 9
07 Октября 2022 в 10:44
Напомним - он самый! А ещё он златобрадый и златоногий! 🤣🧔🦵🤣
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