«Барселона» - о возвращении Месси: «Мы умеем творить чудеса»

Футбольный функционер Эдуард Ромеу, который занимает пост вице-президента каталонской «Барселоны», ответил на вопрос о потенциальном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Если в клубе будет принято такое решение, мы приложим все силы для этого. «Барселона» умеет творить чудеса. Месси - легенда клуба, наши двери для него всегда открыты», - приводит слова функционера Sport.es.

Напомним, что Месси выступал за «сине-гранатовых» с 2005 по 2021 год. Летом прошлого года у аргентинца истек контракт с «Барселоной», и он в статусе свободного агента перешел в «ПСЖ». Контракт форварда с каталонцами рассчитан до окончания нынешнего сезона.