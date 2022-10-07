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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Кроосу

07 Октября 2022 • 09:10 Комментировать

Руководство мадридского «Реала» собирается предложить новое трудовое соглашение немецкому полузащитнику Тони Кроосу. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

При этом сам хавбек пока не решил, согласится ли принять предложение «королевского» клуба. Игрок подумывает о том, чтобы завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

32-летний Кроос защищает цвета мадридского гранда с лета 2014 года. Его действующее соглашение истекает следующим летом.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата полузащитник поучаствовал в шести поединках, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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