«Реал» принял решение по Кроосу

Руководство мадридского «Реала» собирается предложить новое трудовое соглашение немецкому полузащитнику Тони Кроосу. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

При этом сам хавбек пока не решил, согласится ли принять предложение «королевского» клуба. Игрок подумывает о том, чтобы завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

32-летний Кроос защищает цвета мадридского гранда с лета 2014 года. Его действующее соглашение истекает следующим летом.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата полузащитник поучаствовал в шести поединках, в которых отметился одной результативной передачей.