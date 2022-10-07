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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема ответил на предложение «Реала» о новом контракте

07 Октября 2022 • 08:32 Комментировать

34-летний французский нападающий Карим Бензема останется в мадридском «Реале» еще на один год, утверждает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, стороны провели переговоры, и опытный голеадор ответил согласием на предложение руководства «королевского» клуба. Наставник команды Карло Анчелотти двумя руками поддерживает это решение.

Новый трудовой договор Карима с испанским грандом будет рассчитан до середины 2024 года.

За «Реал» французский нападающий выступает с 2009 года. Его действующее соглашение истекает по завершении сезона-2022/2023.

В текущем сезоне Карим провел пять матчей в Ла Лиге, отметившись тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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