​Вице-президент «Барселоны» озвучил цели на чемпионат и Лигу чемпионов

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о целях клуба в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

«В прошлом сезоне вылет из Лиги чемпионов после группового этапа стоил нам 12 миллионов евро. В этом сезоне мы планируем выиграть Ла Лигу и добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов», - рассказал Ромеу журналистам.

Следует учитывать, что Эдуард Ромеу на пресс-конференции в четверг говорил главным образом о финансах. Представители спортивного сектора, возможно, назвали бы другие цели.

На текущий момент «Барселона» располагается на вершине таблицы Ла Лиги вместе с «Реалом». В Лиге чемпионов каталонцы идут третьими в своей группе.