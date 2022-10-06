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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Вице-президент «Барселоны» озвучил цели на чемпионат и Лигу чемпионов

06 Октября 2022 • 16:48 Комментировать (2)

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о целях клуба в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

«В прошлом сезоне вылет из Лиги чемпионов после группового этапа стоил нам 12 миллионов евро. В этом сезоне мы планируем выиграть Ла Лигу и добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов», - рассказал Ромеу журналистам.

Следует учитывать, что Эдуард Ромеу на пресс-конференции в четверг говорил главным образом о финансах. Представители спортивного сектора, возможно, назвали бы другие цели.

На текущий момент «Барселона» располагается на вершине таблицы Ла Лиги вместе с «Реалом». В Лиге чемпионов каталонцы идут третьими в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эдуард Ромеу
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
06 Октября 2022 в 18:09
ага а губа не треснет, аппетиты у барсуков огого...
Alex1972
06 Октября 2022 в 17:16
Достойно...
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