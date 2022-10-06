​«Атлетико» выкупит Гризманна в ближайшее время

Нападающий Антуан Гризманн останется в «Атлетико». Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, сделка будет закрыта в ближайшее время.

За выкуп Антуана Гризманна «Атлетико» заплатит «Барселоне» 20 миллионов евро. Ещё 2 миллиона каталонский клуб сможет заработать за счёт бонусных выплат.

Отмечается, что сам Антуан Гризманн хотел продолжить выступать за «Атлетико».

В сезоне 2022/2023 31-летний Антуан Гризманн принял участие в 10 матчах «Атлетико». На счету французского форварда три забитых гола и один результативный пас на партнёра.