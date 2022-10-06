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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Вальверде польщён сравнениями с Джеррардом

06 Октября 2022 • 15:45 Комментировать

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал слова Луиса Суареса. Последний в начале октября сравнил Вальверде со Стивеном Джеррардом, говоря о способностях Федерико как игрока формата «бокс ту бокс».

«Это впечатляюще, когда тебя сравнивают с таким футболистом, со звездой, с мировым кумиром, а не просто с легендой «Ливерпуля». Это потрясающе. Да, я вижу его черты в своей игре, но я должен думать о себе. Я тоже хочу оставить свой след в мире футбола – как в «Реале», так и в национальной сборной Уругвая», - рассказал Вальверде Infobae.  

В сезоне 2022/2023 Федерико Вальверде забил 4 гола и отдал 2 голевых паса в 11 матчах за «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Стивен Джеррард Федерико Вальверде
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