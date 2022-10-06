​Ровно 20 лет назад Роналдо дебютировал за «Реал»

Ровно 20 лет назад, 6 октября 2002 года, за «Реал» дебютировал бразильский форвард Роналдо. Тогда «Зубастик» провёл на поле 27 минут в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Отыграв менее получаса, Роналдо смог забить дважды. «Реал» отпраздновал победу на своём поле со счётом 5:2.

По ходу своей карьеры Роналдо поиграл за такие клубы, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В настоящий момент бразилец является президентом испанского клуба «Вальядолид».

Отметим, что Роналдо дважды выигрывал «Золотой мяч» - в 1997 и 2002 годах.