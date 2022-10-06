«Севилья» хочет купить одноклубника Головина

32-летний французский нападающий Виссам Бен-Йеддер может покинуть «Монако» и вернуться в испанскую Ла Лигу. Интерес к форварду проявляет аргентинский тренер Хорхе Сампаоли, который близок к тому, чтобы возглавить «Севилью».

По данным Todofichajes, монегаски готовы расстаться с игроком, если за него заплатят порядка 20 миллионов евро. Контракт футболиста с «княжеским» клубом рассчитан до лета 2024 года.

Стоит отметить, что Бен-Йеддер имеет опыт выступлений за «Севилью». Нападающий провел в составе андалусийского коллектива 91 матч в Ла Лиге и отметился 38 забитыми мячами.