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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нацелился на футболиста «Бенфики»

06 Октября 2022 • 10:15 Комментировать

Центральный защитник лиссабонской «Бенфики» Антониу Силва может сменить чемпионат Португалии на испанскую Ла Лигу. По сообщениям журналистов AS, заинтересованность в услугах 18-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал».

В Португалии Силве пророчат большое будущее. На родине считают, что Антониу можетпревзойти своего соотечественника Рубена Диаша, ныне вступающего в Англии за «Манчестер Сити».

Перспективный защитник начал привлекаться к матчам за первую команду «Бенфики» с июля нынешнего года. Контракт Силвы с «орлами» рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Антониу Силва
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