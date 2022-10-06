«Реал» нацелился на футболиста «Бенфики»

Центральный защитник лиссабонской «Бенфики» Антониу Силва может сменить чемпионат Португалии на испанскую Ла Лигу. По сообщениям журналистов AS, заинтересованность в услугах 18-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал».

В Португалии Силве пророчат большое будущее. На родине считают, что Антониу можетпревзойти своего соотечественника Рубена Диаша, ныне вступающего в Англии за «Манчестер Сити».

Перспективный защитник начал привлекаться к матчам за первую команду «Бенфики» с июля нынешнего года. Контракт Силвы с «орлами» рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.