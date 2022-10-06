Хулен Лопетеги покинул должность рулевого «Севильи» сразу после неудачи в матче Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 1:4, что стало последней каплей для руководства андалусийцев. Об увольнении Лопетеги официально сообщила пресс-служба клуба.

«Я провёл здесь три замечательных года. Мы творили историю, выиграли Лигу Европы и трижды подряд квалифицировались в Лигу чемпионов, но в этом году всё пошло не так. Клуб принял решение, и я должен с этим смириться, даже если мне это не нравится», – прокомментировал свою отставку 56-летний специалист.

Новым местом работы Лопетеги может стать английский «Вулверхэмптон»: по данным СМИ, именно испанец является одним из основных претендентов на роль преемника Бруну Лаже.