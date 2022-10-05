​Глеб считает, что «Барселона» возрождается

Известный в прошлом белорусский футболист Александр Глеб высказался о «Барселоне», цвета которой он защищал ранее.

Напомним, что во вторник вечером «Барселона» проиграла в гостях у «Интера», пропустив единственный гол от Хакана Чалханоглу.

«Мне нравится, как работает Хави, команда возрождается. Хави знает «Барселону» вдоль и поперёк, я считаю, что это лучший вариант для команды. Уверен, что у него всё получится», - сказал Глеб, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

На текущий момент «Барселона» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Реалом». Что касается Лиги чемпионов, то команда Хави идёт в своём квартете третьей (3 очка), уступая «Интеру» (6 очков) и «Баварии» (9 очков).