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Чемпионат Испании. Ла Лига

​У Месси отреагировали на информацию о возвращении игрока в «Барселону» слухи

04 Октября 2022 • 18:57 Комментировать

Во вторник появилась информация о том, что Лионель Месси снова станет футболистом «Барселоны» ближайшим летом. Между тем, в окружении аргентинского форварда отрицают какие-либо договорённости с каталонским клубом. Об этом рассказывает аргентинский TyC Sports.

По данным источника, Лионель Месси сейчас сосредоточен на задачах «ПСЖ» и на выступлении на чемпионате мира со сборной Аргентины. Более того, парижский клуб будет пытаться подписать с форвардом новый контракт или хотя бы реализовать опцию продления, которая прописана в действующем договоре.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 5 октября – против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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