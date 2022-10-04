Во вторник появилась информация о том, что Лионель Месси снова станет футболистом «Барселоны» ближайшим летом. Между тем, в окружении аргентинского форварда отрицают какие-либо договорённости с каталонским клубом. Об этом рассказывает аргентинский TyC Sports.

По данным источника, Лионель Месси сейчас сосредоточен на задачах «ПСЖ» и на выступлении на чемпионате мира со сборной Аргентины. Более того, парижский клуб будет пытаться подписать с форвардом новый контракт или хотя бы реализовать опцию продления, которая прописана в действующем договоре.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 5 октября – против «Бенфики» в Лиге чемпионов.