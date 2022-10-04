Разговоры о будущем Лионеля Месси никуда не деваются. Своим инсайдом о звёздном аргентинце поделилась журналистка Вероника Брунати.

«1 июля 2023 года Лионель Месси станет игроком «Барселоны», - написала Брунати в социальных сетях, ничего не добавив.

Следующим летом «Барселона» будет иметь возможность вернуть Лионеля Месси в свои ряды бесплатно. Аргентинский нападающий в настоящий момент находится на последнем году своего контракта с «ПСЖ». В трудовом договоре Месси есть опция продления, но реализовать её в одностороннем порядке клуб не может.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом прошлого года.