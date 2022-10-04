​Сампаоли сказал «да» «Севилье»

В ближайшие дни Хорхе Сампаоли должен сменить Хулена Лопетеги на должности главного тренера «Севильи». Как сообщает Relevo, 52-летний аргентинский специалист уже дал согласие на работу в андалузском клубе. Сампаоли приобрёл билет на рейс в Испанию на четверг.

Хорхе Сампаоли находится без работы с лета. Выведя «Марсель» в Лигу чемпионов, аргентинец внезапно ушёл из французского клуба по причине разногласий с руководством.

«Севилья» плохо провела стартовый отрезок сезона. В чемпионате Испании на текущий момент команда занимает только 17-е место в турнирной таблице.

В среду, 5 октября, «Севилья» в Лиге чемпионов сыграет с «Боруссией».