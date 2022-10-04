Руководство «Эльче» приняло решение уволить Франсиско Родригеса с поста главного тренера команды после пяти поражений подряд. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Хотим поблагодарить Родригеса за его работу с командой и за усилия, которые он приложил для сохранения прописки в Ла Лиге по итогам прошлого сезона», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

Напомним, что Франсиско занимал пост главного тренера команды с ноября 2021 года. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в турнирной таблице.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «Эльче» набрал одно очко в семи турах и занимает последнее место.