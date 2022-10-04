Один из нападающих сборной Испании рискует пропустить ЧМ-2022

30-летний форвард «Вильярреала» Херард Морено рискует пропустить чемпионата мира – 2022, который стартует в Катаре. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Согласно сведениям источника, футболист может не успеть восстановиться после травмы, которую получил в поединке против севильского «Бетиса» три недели назад.

Окончательный состав «красной фурии» будет объявлен в начале следующего месяца.

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий забил два мяча в пяти встречах.

На групповой стадии чемпионата мира - 2022 сборная Испании встретится с командами Германии, Японии и Коста-Рики.