Вальверде: «Считаю себя важным игроком «Реала»

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал о свое роли в команде.

«Сегодня я не такой, каким был несколько лет назад. Сейчас считаю себя важным игроком «Реала». Я могу помогать команде как в обороне, так и в нападении.

Вскоре состоится чемпионат мира, и мне очень хочется выиграть этот турнир. Хочу преподнести такой подарок своей стране», - передает слова футболиста газета Marca.

В сезоне-2022/2023 Вальверде принял участие в девяти поединках за «королевский» клуб, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.