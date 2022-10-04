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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» отреагировал на уход Игуаина из футбола

04 Октября 2022 • 07:43 Комментировать

В мадридском «Реале» отреагировали на информацию о том, что аргентинский нападающий Гонсало Игуаин принял решение завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Гонсало, благодарим тебя за вклад в успехи «Реала». Ты навсегда останешься частью нашего клуба. Хотим пожелать тебе всего самого лучшего на новом жизненном этапе», - говорится в публикации «сливочных» в социальных сетях.

Игуаин защищал цвета «Реала» с 2007 по 2013 год. Вместе с мадридским грандом Гонсало трижды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал суперкубок страны и один раз – кубок страны.

С 2020 года аргентинец выступает в МЛС за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гонсало Игуаин
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