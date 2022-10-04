Левандовски заявил, что мог перейти в «Реал»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что мог оказаться в другом испанском клубе – мадридском «Реале».

«Сливочные» много раз проявляли интерес к моему трансферу, однако я увидел решительность со стороны «Барселоны» и захотел продолжить карьеру в этом клубе. Я хотел сделать именно такой шаг в карьере», - передает слова 34-летнего польского голеадора Sport.es.

Левандовски перешел в «Барсу» из мюнхенской «Баварии» минувшим летом. Его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Роберт провел 12 матчей и отметился 12 голами.