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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави задали вопрос о возможном возвращении Месси в «Барселону»

03 Октября 2022 • 20:33 Комментировать

Возможность возвращения Лионеля Месси в «Барселону» не уходит с повестки дня. На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Интера» главный тренер каталонцев Хави Эрнандес получил вопрос на эту тему.

«Что касается Месси, мы посмотрим, как всё сложился. Я желаю ему всего наилучшего. «Барса» - его дом, но сейчас не время говорить о Лео», - сказал Хави журналистам.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Таким образом, «Барселона» может заполучить своего воспитанника ближайшим летом бесплатно.

«Интер» и «Барселона» сыграют в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 октября.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес
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