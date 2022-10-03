​Хави задали вопрос о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Возможность возвращения Лионеля Месси в «Барселону» не уходит с повестки дня. На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Интера» главный тренер каталонцев Хави Эрнандес получил вопрос на эту тему.

«Что касается Месси, мы посмотрим, как всё сложился. Я желаю ему всего наилучшего. «Барса» - его дом, но сейчас не время говорить о Лео», - сказал Хави журналистам.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023. Таким образом, «Барселона» может заполучить своего воспитанника ближайшим летом бесплатно.

«Интер» и «Барселона» сыграют в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 октября.