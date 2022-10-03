Стала известна судьба Облака в «Атлетико»

Несмотря на появившиеся в СМИ слухи о том, что голкипер «Атлетико» Ян Облак перейдет в «Манчестер Юнайтед», все указывает на то, что словенец останется в Мадриде и подпишет новое трудовое соглашение с «матрасниками».

По сообщениям журналистов Todofichajes, столичный клуб заключит новый долгосрочный трудовой договор с вратарем. Контракт, рассчитанный до лета 2028 года, будет официально подписан после окончания чемпионата мира – 2022.

29-летний словенец выступает за испанский коллектив с июля 2014 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ян провел шесть поединков, в которых попустил пять голов.