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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стала известна судьба Облака в «Атлетико»

03 Октября 2022 • 11:55 Комментировать

Несмотря на появившиеся в СМИ слухи о том, что голкипер «Атлетико» Ян Облак перейдет в «Манчестер Юнайтед», все указывает на то, что словенец останется в Мадриде и подпишет новое трудовое соглашение с «матрасниками».

По сообщениям журналистов Todofichajes, столичный клуб заключит новый долгосрочный трудовой договор с вратарем. Контракт, рассчитанный до лета 2028 года, будет официально подписан после окончания чемпионата мира – 2022.

29-летний словенец выступает за испанский коллектив с июля 2014 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ян провел шесть поединков, в которых попустил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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