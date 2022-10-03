Анчелотти прокомментировал травму Куртуа

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о повреждении бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

«У Тибо запланированы медицинские тесты, по итогам которых мы узнаем точную информацию. Думаю, у него нет ничего серьезного, однако медикам нужно оценить все риски», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Ранее сообщалось, что у Куртуа выявлены проблемы со спиной.

В нынешнем сезоне бельгийский вратарь принял участие в шести поединках чемпионата Испании, в которых пропустил шесть мячей.

По итогам семи туров «Реал» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице.