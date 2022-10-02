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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» с хоккейным счётом

02 Октября 2022 • 21:27 Комментировать
Жирона
3:5
Реал Сосьедад
окончен

Неожиданно результативно прошёл матч седьмого тура Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом» из Сан-Себастьяна. Гости повели, затем дважды по ходу матча отыгрывались и смогли перевернуть игру, превратив 2:3 в 5:3. Дубль на свой счет записал Александр Сорлот.

«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и вышел на пятое место, у соперника на две победы меньше.

Протокол игры  
Жирона3:5Реал Сосьедад
  8'Сорлот Александр (0:1)
(1:1) Рикельме Родриго23'  
(2:1) Мартинес Арнау27'  
  42'Сорлот Александр (2:2)
(3:2) Кастельянос Валентин48'  
  66'Браис Мендес (3:3)
  72'Субименди Мартин (3:4)
  85'Кубо Такефуса (3:5)
Хуан Карлос МартинБуэно СантьягоБернардо ЭспиносаХуанпе Хуан 76' (Фернандес Валери ( 76') Мартинес Арнау 79' (Уренья Оскар ( 79') Гутьеррес Мигель  65'Ромеу Ориоль  57'Гарсия Алеш 79' (Коуто Ян ( 79') Рикельме РодригоВальехо Ману 54' (Эррера Янгель ( 54') Кастельянос Валентин
Запасные: Мартин ИванТеррац РамонФуйдиас ТониСтуани КристианЧичаритоВилья ТониРока Касалс ХоэльГассанига Пауло
Ремиро АлехандроГоросабел Андони 55' (Сола Алекс ( 55') Ариц Элустондо 83' (Гевара Андер ( 83') Пачеко ХонМуньос АйхенСубименди МартинБраис МендесСильва Давид 83' (Туррьентес Беньят ( 83') Мерино Микель  87'Кубо ТакефусаСорлот Александр
Запасные: Фернандес КарлосРико ДиегоИльяраменди АсьерКаррикабуру ХонУрко ГонсалесАрана МануэльСубиаурре АндониНаварро Роберто
02 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Реал Сосьедад Жирона
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окончен Эспаньол 2:2 Валенсия 2.70 3.30 2.65
окончен Сельта 1:0 Бетис 2.35 3.20 3.25
окончен Жирона 3:5 Реал Сосьедад 3.20 3.20 2.35
Идет 28 минута Реал Мадрид 0:0 Осасуна 1.38 5.40 7.80
03.10  22:00 Райо Вальекано ... Эльче 1.89 3.60 4.30
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