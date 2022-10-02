«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» с хоккейным счётом

Неожиданно результативно прошёл матч седьмого тура Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом» из Сан-Себастьяна. Гости повели, затем дважды по ходу матча отыгрывались и смогли перевернуть игру, превратив 2:3 в 5:3. Дубль на свой счет записал Александр Сорлот.
«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и вышел на пятое место, у соперника на две победы меньше.
Протокол игры
|8'Сорлот Александр (0:1)
|(1:1) Рикельме Родриго23'
|(2:1) Мартинес Арнау27'
|42'Сорлот Александр (2:2)
|(3:2) Кастельянос Валентин48'
|66'Браис Мендес (3:3)
|72'Субименди Мартин (3:4)
|85'Кубо Такефуса (3:5)
Хуан Карлос Мартин•Буэно Сантьяго•Бернардо Эспиноса•Хуанпе Хуан76' (Фернандес Валери (76') •Мартинес Арнау79' (Уренья Оскар (79') •Гутьеррес Мигель• 65'Ромеу Ориоль• 57'Гарсия Алеш79' (Коуто Ян (79') •Рикельме Родриго•Вальехо Ману54' (Эррера Янгель (54') •Кастельянос Валентин
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони55' (Сола Алекс (55') •Ариц Элустондо83' (Гевара Андер (83') •Пачеко Хон•Муньос Айхен•Субименди Мартин•Браис Мендес•Сильва Давид83' (Туррьентес Беньят (83') •Мерино Микель• 87'Кубо Такефуса•Сорлот Александр
02 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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