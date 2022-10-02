«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» с хоккейным счётом

Неожиданно результативно прошёл матч седьмого тура Ла Лиги между «Жироной» и «Реалом» из Сан-Себастьяна. Гости повели, затем дважды по ходу матча отыгрывались и смогли перевернуть игру, превратив 2:3 в 5:3. Дубль на свой счет записал Александр Сорлот.

«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и вышел на пятое место, у соперника на две победы меньше.