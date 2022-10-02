​Хави похвалил Фати

В субботу «Барселона» отпраздновала гостевую победу над «Мальоркой» со счётом 1:0. Автором гола стал Роберт Левандовски, которому ассистировал талантливый Ансу Фати. После игры главный тренер «сине-гранатовых» Хави похвалил 19-летнего футболиста.

«Ансу был очень хорош. В последние две недели он был выдающимся на тренировках. Этот период пошёл ему на пользу. Фати способен играть важную роль в нашей команде. Убеждён, что так оно и будет», - сказал Хави журналистам.

Теперь «Барселона» будет готовиться к матчу против «Интера» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.