​Флорентино Перес дерзко ответил президенту «ПСЖ»

Президент «Реала» Флорентино Перес достаточно дерзко ответил своему коллеге из «ПСЖ» - Нассеру Аль-Хелаифи.

«Нассер Аль-Хелаифи сказал, что «Реал» создал Суперлигу, потому что боится конкуренции. Может быть, ему следует напомнить, что такое «Реал». Это самый успешный клуб в истории», - сказал Перес, чьи слова приводит на своих страницах испанская Marca.

Напомним, что Флорентино Перес после объявления о проекте Суперлиги стал её руководителем. Проект до сих пор поддерживают три клуба – «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Остальные 9 клубов вышли из Суперлиги спустя несколько дней.