Отец Эрлинга Холанна на днях заявил, что «Реал» был третьим вариантом для футболиста в летнее трансферное окно. Представителям руководства мадридского клуба не понравились слова норвежца, о чём на своих страницах пишет Marca. По данным испанского издания, в стане «сливочных» устали от того, что имя клуба используют в своих целях третьи лица.

То же самое касается Килиана Мбаппе - француз недавно допустил свой трансфер в «Реал» в будущем.

Стоит сказать, что «Реал» летом связывали и с Эрлингом Холанном, и с Килианом Мбаппе. Норвежец в конечном итоге сделал выбор в пользу «Манчестер Сити», а француз решил продлить контракт с «ПСЖ».