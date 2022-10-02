Тебас: «Перес предлагает то, что может убить «Реал» и остальные клубы»

Футбольный функционер Хавьер Тебас, который является президентом испанской Ла Лиги, высказался о возможном запуске Суперлиги Европы.

«Флорентино Перес – один из лучших президентов в истории футбола. Однако быть великим президентом клуба не значит быть успешным руководителем лиги. Перес предлагает то, в чем плохо разбирается. Это может убить все команды, в том числе и «Реал», - гласит сообщение Тебаса в социальных сетях.

Напомним, что весной 2021 года 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Однако спустя два дня турнир покинули большинство команд, и проект был заморожен.