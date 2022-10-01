«Барселона», «Ювентус» и ещё четыре топ-клуба сразятся за Асенсио

Испанский полузащитник Марко Асенсио, у которого истекает срок действия контракта с мадридским «Реалом», пользуется огромным спросом на трансферном рынке. В бесплатном подписании 26-летнего футболиста заинтересованы сразу шесть топ-клубов.

Как информирует портал Goal.com, в борьбе за Асенсио сойдутся «Барселона», «Ювентус», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Милан».

Марко защищает цвета «королевского» клуба с лета 2015 года. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании полузащитник провел всего два поединка.