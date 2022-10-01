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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес: «Надеюсь, Куману хватит смелости рассказать мне всю правду в лицо»

01 Октября 2022 • 10:34 Комментировать (1)

Звездный уругвайский ветеран Луис Суарес, выступающий сейчас на родине за «Насьональ», высказался об экс-наставнике каталонской «Барселоны» Рональде Кумане.

«Уже прошло время и при встрече я бы поздоровался с Куманом из уважения. Надеюсь, ему хватило бы смелости, чтобы рассказать мне всю правду в лицо о том, почему он захотел убрать меня из «Барсы». Уверен, это решение было не из-за спортивных причин», - передает слова уругвайского футболиста газета Marca.

Суарес защищал цвета каталонского гранда с 2014 по 2020 год. В составе «Барселоны» он становился чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луис Суарес Рональд Куман
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Комментарии (1)
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ARTUR
01 Октября 2022 в 10:46
Некрасиво конечно Куман поступил , по телефону с Суаресом , который для Барсы принес не мало побед .
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