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Месси не хочет возвращаться в «Барселону» из-за одного человека

01 Октября 2022 • 10:08 Комментировать (2)

Возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону» может не состояться, об этом рапортует газета Marca. В прессе все чаще стала появляться информация о возможном камбэке Лео на «Камп Ноу», однако есть обстоятельство, которое может помешать этому.

Дело в том, что 35-летний форвард не хочет играть за «сине-гранатовых», пока клубом руководит Жоан Лапорта. Месси считает, что функционер предал его, не заключив с ним новый контракт летом 2021 года. Из-за этого Лео был вынужден покинуть родную команду на правах свободного агента и перейти в «ПСЖ».

В этом сезоне аргентинец забил шесть голов и сделал восемь ассистов в 11 играх. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

«ПСЖ» нашёл игрока, который заменит Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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ARTUR
01 Октября 2022 в 10:49
А я думал из за Пике ,который хотел чтобы Лео ушел ))
Alex1972
01 Октября 2022 в 10:46
Одно и тоже..
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