Месси не хочет возвращаться в «Барселону» из-за одного человека

Возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону» может не состояться, об этом рапортует газета Marca. В прессе все чаще стала появляться информация о возможном камбэке Лео на «Камп Ноу», однако есть обстоятельство, которое может помешать этому.

Дело в том, что 35-летний форвард не хочет играть за «сине-гранатовых», пока клубом руководит Жоан Лапорта. Месси считает, что функционер предал его, не заключив с ним новый контракт летом 2021 года. Из-за этого Лео был вынужден покинуть родную команду на правах свободного агента и перейти в «ПСЖ».

В этом сезоне аргентинец забил шесть голов и сделал восемь ассистов в 11 играх. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

«ПСЖ» нашёл игрока, который заменит Месси