Пике решил, в каком клубе проведёт остаток сезона

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике не перейдет в мадридский «Атлетико» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Sport.es.

Как стало известно испанской прессе, 35-летний ветеран, несмотря на разногласия с главным тренером Хави Эрнандесом, намерен остаться на «Камп Ноу» и бороться за место в стартовом составе «сине-гранатовых».

Срок действующего трудового соглашения Херарда с каталонским клубом рассчитан до середины 2024 года. Ранее «Барселона» заявила о намерении избавиться от Пике, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.