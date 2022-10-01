«Реал» пожертвовал более миллиона евро Украине

В мадридском «Реале» представили отчет по финансовой деятельности за минувший сезон. Как информирует пресс-служба «королевского» клуба, фонд «сливочных» принял участие в акции «Всё для Украины». Испанский гранд пожертвовал более миллиона евро на нужды украинского народа. Выделенные средства пошли на медикаменты, еду и многое другое.

В прошлом сезоне мадридский коллектив под руководством итальянского специалиста Карло Анчелотти стал триумфатором Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги. Победа в еврокубке стала для «сливочных» 14-й в истории.

В новом розыгрыше чемпионата Испании «Реал» набрал 18 баллов в шести турах и лидирует в турнирной таблице.