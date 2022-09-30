​Министр спорта Кот-д’Ивуара: «С Анчелотти мы можем выиграть чемпионат мира»

Клод Паулин Данхо, который является министром спорта Кот-д’Ивуара, высказался о Карло Анчелотти.

«Если Карло Анчелотти захочет перейти к нам после завершения работы с «Реалом», мы примем его с распростёртыми объятиями. Итальянский футбол остаётся для нас отличным ориентиром. С нашими талантами и с таким гениальным тренером, как Анчелотти, мы можем выиграть чемпионат мира», - сказал Данхо La Repubblica.

В своё время Карло Анчелотти говорил, что хотел бы поработать со сборной Кот-д’Ивуара.

Отметим, что сборная Кот-д’Ивуара не прошла отбор и не выступит на чемпионате мира в Катаре.