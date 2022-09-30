В обозримом будущем Эдер Милитао подпишет новый контракт с «Реалом». Трудовой договор будет рассчитан до конца сезона 2027/2028. Устно стороны достигли соглашения ещё летом, о чём в социальных сетях рассказывает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в новом контракте Эдера Милитао будет прописана сумма отступных в 1 миллиард евро. Именно за такую цену можно будет приобрести бразильского защитника.

Действующий контракт связывает Эдера Милитао с «Реалом» до средины 2025 года. За мадридский гранд бразилец выступает с лета 2019 года после трансфера из «Порту».