Карло Анчелотти может покинуть «Реал» уже по завершению нынешнего сезона. Итальянец, похоже, настроен уходить на пенсию.

В мадридском клубе уже сейчас думают о новом главном тренере для команды. Как сообщает El Nacional, кандидатом номер один для «Реала» является немецкий специалист Томас Тухель. По данным источника, пригласить Тухеля очень хочет президент «сливочных» Флорентино Перес.

Напомним, что в начале сентября Томас Тухель остался без клуба. Немец был уволен из лондонского «Челси» после поражения команды от загребского «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.