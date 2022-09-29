​Названа суть разногласий между «Реалом» и Менди

«Реал» уже строит планы на долгосрочную перспективу. Частью этих планов является продление контракта с защитником Ферланом Менди. Действующий трудовой договор связывает француза с мадридским клубом до конца сезона 2024/2025, но «сливочные» уже сейчас работают над пролонгацией соглашения.

Впрочем, переговоры между «Реалом» и Менди в настоящий момент были поставлены на паузу. Как сообщает AS, стороны имеют финансовые разногласия – футболист просит более высокий оклад по сравнению с тем, который готов предложить клуб.

В сезоне 2022/2023 Ферлан Менди принял участие в восьми матчах «Реала».