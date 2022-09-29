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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» не закрыл двери перед Мбаппе слухи

29 Сентября 2022 • 16:36 Комментировать (2)

Килиан Мбаппе в будущем ещё может перебраться в «Реал». Как сообщает El Confidencial, президент мадридского клуба Флорентино Перес не закрывает двери перед Мбаппе. Это означает, что в ближайшие годы «сливочные» могут вернуться к кандидатуре французского форварда.

Напомним, что летом вероятность трансфера Килиана Мбаппе в «Реал» казалась высокой, но сделка не состоялась. Талантливый нападающий сборной Франции принял решение остаться в «ПСЖ», заключив дорогостоящий контракт.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе записал на свой счёт 10 голов в девяти официальных матчах за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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andi
29 Сентября 2022 в 16:48
Если сам Перес будет на посту.
Alex1972
29 Сентября 2022 в 16:39
Конечно не закрыл - только прищемил кое-что... А-ха-ха-ха..
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