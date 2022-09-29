Килиан Мбаппе в будущем ещё может перебраться в «Реал». Как сообщает El Confidencial, президент мадридского клуба Флорентино Перес не закрывает двери перед Мбаппе. Это означает, что в ближайшие годы «сливочные» могут вернуться к кандидатуре французского форварда.

Напомним, что летом вероятность трансфера Килиана Мбаппе в «Реал» казалась высокой, но сделка не состоялась. Талантливый нападающий сборной Франции принял решение остаться в «ПСЖ», заключив дорогостоящий контракт.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе записал на свой счёт 10 голов в девяти официальных матчах за «ПСЖ».