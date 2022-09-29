«Барселона» избавится от трёх звёзд, чтобы урезать зарплатную ведомость

Владельцы каталонской «Барселоны» взяли курс на снижение зарплатной ведомости. «Сине-гранатовые» планируют урезать ее почти на 200 миллионов евро, об этом сообщают журналисты Sport.es.

Как информирует источник, сейчас зарплатная ведомость «Барселоны» составляет порядка 610 миллионов евро. В клубе собираются уменьшить затраты до 420 миллионов. Ради этого «сине-гранатовые» готовы расстаться с защитниками Херардом Пике и Хорди Альбой, а также хавбеком Серхио Бускетсом. Эти трое являются одними из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В текущем сезоне «Барса» набрала 16 очков в шести турах и идет на втором месте в Ла Лиге.