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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» избавится от трёх звёзд, чтобы урезать зарплатную ведомость

29 Сентября 2022 • 11:57 Комментировать

Владельцы каталонской «Барселоны» взяли курс на снижение зарплатной ведомости. «Сине-гранатовые» планируют урезать ее почти на 200 миллионов евро, об этом сообщают журналисты Sport.es.

Как информирует источник, сейчас зарплатная ведомость «Барселоны» составляет порядка 610 миллионов евро. В клубе собираются уменьшить затраты до 420 миллионов. Ради этого «сине-гранатовые» готовы расстаться с защитниками Херардом Пике и Хорди Альбой, а также хавбеком Серхио Бускетсом. Эти трое являются одними из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В текущем сезоне «Барса» набрала 16 очков в шести турах и идет на втором месте в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Серхио Бускетс Жорди Альба
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