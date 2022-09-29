Вице-президент «Барселоны»: «Мы ещё не полностью выздоровели»

Вице-президент каталонской «Барселоны» Эдуард Ромеу рассказал о текущем финансовом положении «сине-гранатовых».

«У нас получилось спасти клуб, однако еще есть много проблем. «Барселона» еще не полностью выздоровела. Нам нужно экономить и серьезно относиться к финансам. Впереди еще много работы. В ближайшие несколько лет ситуация улучшится. К сезону-2024/2025 мы вернемся на свой уровень», - цитирует функционера Sport.es.

После шести проведенных туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 18 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Реалу».