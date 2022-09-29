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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема рассказал о своих целях на сезон

29 Сентября 2022 • 08:38 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о награде лучшему голеадору прошлого сезона чемпионата Испании.

«Горжусь своим выступлением. Думаю, этот сезон получится непростым. Я всегда стремлюсь к лучшему. Хочу добиться еще большего и снова выиграть Ла Лигу. Это очень важный приз для меня. Хочу поблагодарить партнеров по команде за помощь. Без них бы ничего не было.

Из года в год наши конкуренты стремятся опередить «Реал» в гонке за титулом. Давайте посмотрим, что будет в нынешнем сезоне», - передает слова Карима газета Marca.

После шести туров «сливочные» со 100-процентным показателем лидируют в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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