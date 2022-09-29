34-летний испанский голкипер Яго Эррерин трудоустроился в «Валенсии», об этом рапортует клубная пресс-служба. Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, который рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Опытный вратарь присоединился к «летучим мышам» в статусе свободного агента. Его последним местом работы был «Аль-Раед».

В чемпионате Испании Эррерин известен по выступлениям за «Леганес», «Атлетик» Бильбао, «Нумансию» и вторую команду мадридского «Атлетико». В общей сложности голкипер сыграл в рамках Ла Лиги 77 поединков, он пропустил 90 мячей при 26 «сухих» матчах.