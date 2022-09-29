Луиш Фигу установил рекорд Гиннесса

Бывший португальский футболист Луиш Фигу, известный по выступлениям за каталонскую «Барселону» и мадридский «Реал», при помощи семи болельщиков установил рекорд Гиннесса.

Игроки провели футбольный матч на борту самолета, находившегося на высоте более шести километров. Борт воздушного судна был оборудован небольшим полем.

Напомним, что Луиш Фигу является четырехкратным чемпионом Италии и Испании, а также триумфатором Лиги чемпионов и обладателем «Золотого мяча».

В составе национальной сборной Португалии он провел 127 поединков, в которых отметился 32 забитыми мячами.